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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"

2 мая 2024 12:37
112
В Отрадном водитель сбил женщину, которая шла на "зеленый"

1 мая на территории региона зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:00 час. в Отрадном. 51-летний водитель, находясь за рулем автомашины Gelly Emgrand X7, двигался ул. Ленина в направлении ул. Гайдара. В пути следования при повороте налево, на разрешающий сигнал светофора, в районе дома № 25, совершил наезд на 67-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть дороги на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП женщина госпитализирована.

Теги: ДТП

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