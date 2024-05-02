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В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»

2 мая 2024 13:15
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В Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла»

В субботу, 27 апреля, в Самарском государственном институте культуры прошел I Всероссийский фестиваль современного танца «Грани смысла». Инициатором проведения мероприятия выступило одно из старейших структурных подразделений вуза — кафедра хореографии.

Событие объединило более 100 участников из 18 коллективов страны, которые представили средние, высшие специальные учебные заведения и любительские студии. Мастерство показали хореографы из Самарской и Саратовской областей, Кирова, Нижнего Новгорода, Ульяновска и не только.

Особенностью «Граней смысла» стало то, что конкурс проводился в направлении, редко представленном на творческих соревнованиях. Заявки принимались только от солистов, дуэтов и ансамблей до пяти человек.

«Конкурс направлен на развитие малых форм хореографических постановок. В России творческие соревнования в этом направлении практически не проводятся. Еще одна и не менее важная задача — привлечь и познакомиться с будущими абитуриентами», — рассказывает Алексей Шишкин, организатор конкурса и заведующий кафедрой хореографии СГИКа.

Исполнители выступили в номинациях «Современный танец», «Джаз-танец», «Эстрадный танец», «Уличный танец» и Contemporary. В состав жюри вошли ведущие педагоги кафедры хореографии СГИК: Павел Самохвалов, Андрей Разживин и почетный профессор вуза Татьяна Андреева.

Эксперты оценили художественную ценность репертуара, соответствие стиля, манеры исполнения заявленной номинации, уровень исполнительского мастерства, выразительности и артистизма и общую сценическую культуру.

«Этот конкурс — хороший старт. Постановки с солистами, дуэтами и ансамблями до 4-5 человек — это работа с идентичностью артиста. Работа сложная и ювелирная. Надо разглядеть такого человека и дать ему возможность высказаться. Не всегда солист тот, кто просто хорошо выполняет комбинации. Солист — это личность. Здесь я таких увидел», — рассказывает член жюри Андрей Разживин.

Обладателем Гран-при стал дуэт Анастасии Качановой и Ярослава Смирнова. Танцоры представили работу «Дидона и Эней» хореографа Любови Титенко и самарскую студию современного танца «Субтитры».

«Мы очень волновались, все-таки сильные коллективы и номера. Нам все очень понравилось. Конкурс просто превосходный. Много профессионалов и дружелюбная атмосфера», — отмечают Анастасия и Ярослав.

Специальный приз — льготу при поступлении на очную и заочную формы обучения кафедры хореографии самого творческого вуза региона — был вручен Елизавете Кривовяз, которая представила коллектива «Волжанка» из Ульяновска.

Также в рамках Всероссийского конкурса современного танца «Грани смысла» были организованы курсы повышения квалификации для педагогов и мастер-классы для участников от Павла Самохвалова, доцента кафедры хореографии СГИКа, балетмейстера театра «СамАрт», члена Союза театральных деятелей РФ, и Андрея Разживина, преподавателя кафедры хореографии СГИКа, художественного руководителя, хореографа школы танцевального искусства «Река», организатора фестиваля своевременного танца «Круг Лиц», резидента-хореографа различных детских коллективов России.
 

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