Ограничено движение судов по маршруту «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено»

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В связи со сложной ледовой обстановкой в Рождественской Воложке движение водоизмещающих судов и судов на воздушной подушке по маршруту

«г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено» ограничено.



В целях восстановления пассажирского сообщения с селом Рождествено 16 декабря производятся работы ледокольным флотом в Рождественской воложке. По итогам работ посадку и высадку пассажиров в селе Рождествено планируется осуществлять на остановочном пункте «Подголятино».



Также 16 декабря планируется выполнить один пробный и один регулярный рейс. С 17 декабря, в зависимости от ледовой обстановки, перевозка пассажиров будет осуществляться на регулярной основе с 7.00 до 18.00 часов.



Подробная информация по движению судов будет размещена на остановочных пунктах, а также в справочной службе речного вокзала по тел. 222-93-37; 891-701-142-21.



Автомобильное сообщение с селом Рождествено осуществляется по временной дороге – автозимнику от села Шелехметь до урочища Белые домики. Поддержание данной дороги в проезжем состоянии будет осуществляться в течение всего зимнего периода, передает пресс-служба облправительства.