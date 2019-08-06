Общественный совет областной общественной акции «Народное признание» утвердил три новые номинации
6 августа 2019 14:07
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Совет является коллегиальным экспертным органом, созданным в целях планирования, координации, осуществления контроля за ходом выполнения работ по подготовке и проведению акции, а также организации и проведения общественной экспертизы в ходе конкурсных мероприятий.
В 2019 году в состав совета вошли 42 человека из числа граждан, пользующихся авторитетом и уважением в сфере своей деятельности, высококвалифицированных специалистов по направлениям, соответствующим номинациям акции, имеющих большой опыт практической и научной работы в указанных направлениях, представителей общественных объединений.
В ходе заседания участники обсудили и утвердили план подготовки и организации акции, Положение о ее организации и проведении, состав комиссий по номинациям.
И.о. руководителя Администрации Губернатора Самарской области, председатель общественного совета областной общественной акции «Народное признание» Юрий Рожин отметил, что акция «Народное признание» проводится в Самарской области 12-й год. Её основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
За 2008 – 2018 годы рассмотрено 6214 заявок на участие в акции (2008 г. – 1205 заявок, 2009 г. – 800 заявок, 2010 г. – 817 заявок, 2011 г. – 320 заявок, 2012 г. – 461 заявка, 2013 г. – 439 заявок, 2014 г. – 441 заявка, 2015 г. – 367 заявок, 2016 г.- 337 заявок, 2017г. -353 заявки, 2018г. — 338), в ходе проведения общественного голосования зафиксировано свыше 49 млн голосов.
«Народное признание» в 2019 году пройдет по семи номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «За верность земле», «Волшебный мир театра», «Большие люди малого села», «Поколение добра».
Как рассказал врио министра культуры Самарской области, заместитель председателя Общественного совета Сергей Филиппов, новые номинации вводятся традиционно. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом Театра в России — в связи с этим была включена номинация «Волшебный мир театра», в ней смогут участвовать граждане и коллективы, внесшие большой вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров на территории Самарской области», — отметил он.
Кроме того, в этом году две новых номинации посвящены жителям сельских территорий. «Одна из них — «Большие люди малого села» — посвящена тем людям, которые внесли большой вклад в развитие не столько сельского хозяйства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе. Вторая посвящена непосредственно деятелям сельского хозяйства. Это коллективы, у которых есть серьезные достижения. Это те предприятия, благодаря которым село по-прежнему живо. В Самарской области есть такая тенденция, достаточно редкая для России, когда люди из городов приезжают в сельские территории и начинают заниматься аграрным производством. Оставшиеся четыре номинации традиционные», — пояснил Сергей Филиппов.
Акция пройдет в несколько этапов. С 7 по 21 сентября состоится прием заявок на участие от населения. В октябре пройдут заседания комиссий Общественного совета по определению номинантов. 4 ноября будет дан старт общественного голосования, по итогам которого члены совета определят лауреатов акции 2019 года. Награждение победителей, традиционно, состоится в конце декабря, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
6 августа 2019 14:26
Кроме того, их нельзя употреблять на голодный желудок или после еды, так как это очень тяжёлый для пищеварения продукт. Социум
111
6 августа 2019 14:07
В ходе заседания участники обсудили и утвердили план подготовки и организации акции, Положение о ее организации и проведении, состав комиссий по номинациям. Социум
74
6 августа 2019 13:59
"Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных." Социум
11
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