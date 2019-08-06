Общественный совет областной общественной акции «Народное признание» утвердил три новые номинации

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состоялось первое в 2019 году заседание Общественного совета областной общественной акции «Народное признание». В мероприятии приняли участие и.о. руководителя Администрации Губернатора Самарской области, председатель общественного совета областной общественной акции «Народное признание»врио министра культуры Самарской области, заместитель председателя Общественного советав, члены Общественного совета.Совет является коллегиальным экспертным органом, созданным в целях планирования, координации, осуществления контроля за ходом выполнения работ по подготовке и проведению акции, а также организации и проведения общественной экспертизы в ходе конкурсных мероприятий.В 2019 году в состав совета вошли 42 человека из числа граждан, пользующихся авторитетом и уважением в сфере своей деятельности, высококвалифицированных специалистов по направлениям, соответствующим номинациям акции, имеющих большой опыт практической и научной работы в указанных направлениях, представителей общественных объединений.В ходе заседания участники обсудили и утвердили план подготовки и организации акции, Положение о ее организации и проведении, состав комиссий по номинациям.И.о. руководителя Администрации Губернатора Самарской области, председатель общественного совета областной общественной акции «Народное признание» Юрий Рожин отметил, что акция «Народное признание» проводится в Самарской области 12-й год. Её основная задача — определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.За 2008 – 2018 годы рассмотрено 6214 заявок на участие в акции (2008 г. – 1205 заявок, 2009 г. – 800 заявок, 2010 г. – 817 заявок, 2011 г. – 320 заявок, 2012 г. – 461 заявка, 2013 г. – 439 заявок, 2014 г. – 441 заявка, 2015 г. – 367 заявок, 2016 г.- 337 заявок, 2017г. -353 заявки, 2018г. — 338), в ходе проведения общественного голосования зафиксировано свыше 49 млн голосов.«Народное признание» в 2019 году пройдет по семи номинациям: «Единство и Успех», «Надежда и Опора», «Признание и Уважение», «За верность земле», «Волшебный мир театра», «Большие люди малого села», «Поколение добра».Как рассказал врио министра культуры Самарской области, заместитель председателя Общественного совета Сергей Филиппов, новые номинации вводятся традиционно. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен Годом Театра в России — в связи с этим была включена номинация «Волшебный мир театра», в ней смогут участвовать граждане и коллективы, внесшие большой вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров на территории Самарской области», — отметил он.Кроме того, в этом году две новых номинации посвящены жителям сельских территорий. «Одна из них — «Большие люди малого села» — посвящена тем людям, которые внесли большой вклад в развитие не столько сельского хозяйства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе. Вторая посвящена непосредственно деятелям сельского хозяйства. Это коллективы, у которых есть серьезные достижения. Это те предприятия, благодаря которым село по-прежнему живо. В Самарской области есть такая тенденция, достаточно редкая для России, когда люди из городов приезжают в сельские территории и начинают заниматься аграрным производством. Оставшиеся четыре номинации традиционные», — пояснил Сергей Филиппов.Акция пройдет в несколько этапов. С 7 по 21 сентября состоится прием заявок на участие от населения. В октябре пройдут заседания комиссий Общественного совета по определению номинантов. 4 ноября будет дан старт общественного голосования, по итогам которого члены совета определят лауреатов акции 2019 года. Награждение победителей, традиционно, состоится в конце декабря, передает пресс-служба облправительства.