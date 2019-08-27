Общественный совет Минстроя обсудил итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка

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Напомним, в конце августа 2018 года по поручению губернатора Самарской областибыл объявлен открытый конкурс на разработку концепции реконструкции Загородного парка. Проекты-лидеры определило профессиональное сообщество архитекторов. Среди 83 работ жюри выделило шесть, которые распределились по местам: 1 место — один проект; 2 место — два проекта; 3 место — три проекта.Поскольку конкурс выявил различные точки зрения на будущее исторического парка, глава региона Дмитрий Азаров поручил провести народное голосование.«Я хотел бы, чтобы у парка были узнаваемые образы, как угодно это можно называть фишками, стилем. Мне кажется это важно, чтобы человек мог сразу понять, что именно Самарский Загородный парк», — отметил руководитель региона.В июне 2019 года проекты-победители, а также 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Свое мнение горожане высказывали и в режиме онлайн в сети Интернет.В опросе, проведенном в Загородном парке, приняли участие 1419 человек, что обеспечивает высокий уровень репрезентативности. Подавляющее большинство отдали предпочтение тому образу Загородного парка, в котором он представляется экологической нишей большого города. Отвечая на вопрос о проектах, предложенных конкурсантами, — «чем именно вас привлек этот проект?» — респонденты продемонстрировали единодушие. Большинство ответили – «максимальным сохранением природы, подсадкой новых деревьев», вдвое меньше — «организацией видовых площадок»; третье место заняла позиция «сохранением сложившейся трассы пешеходных площадок», четвертое место — позиция «обогащением парковой территории новыми функциями».Участники опроса отметили вертикальные подъемники, обеспечивающие легкий доступ к прибрежной зоне парка, пример организации фонтана, создания фуникулера, террасного спуска с подъемником, видовой площадки, театра под открытым небом, пешеходной дорожки с игровыми элементами.Министр строительства Самарской области: «Принципиально важно, чтобы в принятии важнейших решений участвовали жители региона, общественники. Рассчитываем и на активность членов общественного совета при Минстрое, работу которого мы планируем переводить на более качественный и продуктивный уровень. Знаю, что некоторые активные граждане называют себя «советниками министра». Подчеркиваю, таких должностей на сегодня в органе исполнительной власти нет. Состав общественного совета опубликован на сайте ведомства. В него входят представители общественных организаций, строительного бизнеса, учёные и эксперты в курируемых министерством отраслях. Сегодня место председателя общественного совета, которое в свое время занимал Олег Анатольевич Никитенко, заняла Любовь Савельевна Аристова. Надеемся на ее профессионализм, экспертное мнение, инициативу и гражданскую позицию, максимально приближенную к интересам и проблемам людей», передает пресс-служба облправительства.