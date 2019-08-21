ОНФ: Сызранцы жалуются на наполнение мусорных контейнеров, предназначенных для бытового мусора, сторонними организациями
21 августа 2019 17:07
129
В адрес Самарского отделения ОНФ от жителей города Сызрань поступили жалобы о наполнении мусорных контейнеров, предназначенных для бытового
мусора, сторонними организациями.
Активисты ОНФ в ходе проверки информации выявили, что контейнерные площадки для складирования отходов из многоквартирных домов заполняются
сотрудниками организаций, обслуживающих дворовые территории. Нарушения обнаружены по нескольким адресам: на улице Гоголя, Московской, Королева,
50 лет Октября и К. Маркса.
Контейнеры, в которые происходил свал мусора, предназначены для бытового мусора и закреплены за соответствующими жилыми домами. Жители
оплачивают вывоз отходов и справедливо недовольны тем, что платят за вывоз «чужого» мусора, а также обрезанные ветки, убирать которые должны силами и средствами департамента благоустройства. В связи с тем, что данные контейнеры незаконно используют сторонние организации, которые не заключили договоры на вывоз ТКО, происходит переполнение контейнерных площадок, что приводит к ухудшению их санитарного состояния.
«Переход на новую систему по обращению с ТКО подразумевает заключение договоров не только для физических, но и для юридических лиц. Из-за
недобросовестности предпринимателей происходит перегруз, но заполнять контейнеры сотрудники управляющей компании не имеют никаких законных
оснований. Более того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей», -
прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области, Владимир Марин.
Активисты Общероссийского народного фронта обратились в администрацию г. Сызрань с просьбой разобраться с нерадивой управляющей компанией,
направили данные региональному оператору по обращению с ТКО в Самарской области, в чью юрисдикцию входит регулирование данного вопроса, а также
направили обращение в прокуратуру города Сызрань, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 августа 2019 17:07
Нарушения обнаружены по нескольким адресам. Социум
128
21 августа 2019 17:05
В Самаре официально появился филиал Третьяковской галереи. Социум
119
21 августа 2019 16:50
В Самарской области КСЭОН развернута в 60 населённых пунктах, подверженных половодью и приводится в действие, как правило, старостами сельских поселений. Социум
113
Здравоохранение
21 августа 2019 19:07
Состоялась видеоконференция с участием турецких медработников и российских специалистов департамента здравоохранения Санкт-Петербурга. Здравоохранение
90
21 августа 2019 17:57
Продолжаются рабочие поездки министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова в сельские районы и малые города губернии. Здравоохранение
102
21 августа 2019 14:03
В должности главного врача психдиспансера он проработал шесть лет. Здравоохранение
186
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14243
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14235
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14341
Туризм
20 августа 2019 10:41
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
228
19 августа 2019 16:49Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным. Туризм
56
16 августа 2019 09:01
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
248
Образование
21 августа 2019 20:38
Авторский коллектив ведущих историков региона создал интерактивный учебник по истории нашей малой Родины. Образование
7
21 августа 2019 18:22
Такая мера позволяет активнее пополнять кадровый состав медицинских организаций, испытывающих потребность в специалистах. Образование
111
21 августа 2019 17:35
Минэкономразвития СО и СГЭУ договорились о сотрудничестве в сфере реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной... Образование
116
Культура
21 августа 2019 11:57
Новый театральный сезон «СамАрт» откроет Днем знаний. Культура
169
21 августа 2019 11:27
Горожан ждет кинопоказ в сквере музея Эльдара Рязанова и Фестиваль уличного кино в Струковском саду. Культура
332
21 августа 2019 09:31
По итогам официального командного первенства Самарская область заняла шестое место среди регионов России. Культура
181
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14985
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14459
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1142
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1640
Видео
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
175
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
479
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1053
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
579
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
679
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
596
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
596
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
403
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
566
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
925
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
899
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
849
Мероприятия