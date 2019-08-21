ОНФ: Сызранцы жалуются на наполнение мусорных контейнеров, предназначенных для бытового мусора, сторонними организациями

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В адрес Самарского отделения ОНФ от жителей города Сызрань поступили жалобы о наполнении мусорных контейнеров, предназначенных для бытовогомусора, сторонними организациями.Активисты ОНФ в ходе проверки информации выявили, что контейнерные площадки для складирования отходов из многоквартирных домов заполняютсясотрудниками организаций, обслуживающих дворовые территории. Нарушения обнаружены по нескольким адресам: на улице Гоголя, Московской, Королева,50 лет Октября и К. Маркса.Контейнеры, в которые происходил свал мусора, предназначены для бытового мусора и закреплены за соответствующими жилыми домами. Жителиоплачивают вывоз отходов и справедливо недовольны тем, что платят за вывоз «чужого» мусора, а также обрезанные ветки, убирать которые должны силами и средствами департамента благоустройства. В связи с тем, что данные контейнеры незаконно используют сторонние организации, которые не заключили договоры на вывоз ТКО, происходит переполнение контейнерных площадок, что приводит к ухудшению их санитарного состояния.«Переход на новую систему по обращению с ТКО подразумевает заключение договоров не только для физических, но и для юридических лиц. Из-занедобросовестности предпринимателей происходит перегруз, но заполнять контейнеры сотрудники управляющей компании не имеют никаких законныхоснований. Более того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей», -прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области,Активисты Общероссийского народного фронта обратились в администрацию г. Сызрань с просьбой разобраться с нерадивой управляющей компанией,направили данные региональному оператору по обращению с ТКО в Самарской области, в чью юрисдикцию входит регулирование данного вопроса, а такженаправили обращение в прокуратуру города Сызрань, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.