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Новости /  Общество /  Социум  

ОНФ: Сызранцы жалуются на наполнение мусорных контейнеров, предназначенных для бытового мусора, сторонними организациями

21 августа 2019 17:07
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Нарушения обнаружены по нескольким адресам.
Люди в оранжевых жилетах выбрасывают мусор и ветки в чужие контейнеры: Активисты ОНФ обнаружили факты складирования мусора работниками управляющей компании на контейнерных площадках во дворах жилых домов.

В адрес Самарского отделения ОНФ от жителей города Сызрань поступили  жалобы о наполнении мусорных контейнеров, предназначенных для бытового
мусора, сторонними организациями.

Активисты ОНФ в ходе проверки информации выявили, что контейнерные  площадки для складирования отходов из многоквартирных домов заполняются
сотрудниками организаций, обслуживающих дворовые территории. Нарушения  обнаружены по нескольким адресам: на улице Гоголя, Московской, Королева,
50 лет Октября и К. Маркса.

Контейнеры, в которые происходил свал мусора, предназначены для бытового мусора и закреплены за соответствующими жилыми домами. Жители
оплачивают вывоз отходов и справедливо недовольны тем, что платят за вывоз «чужого» мусора, а также обрезанные ветки, убирать которые должны силами и средствами департамента благоустройства. В связи с тем, что данные контейнеры незаконно используют сторонние организации, которые не заключили договоры на вывоз ТКО, происходит переполнение контейнерных площадок, что приводит к ухудшению их санитарного состояния.

«Переход на новую систему по обращению с ТКО подразумевает заключение договоров не только для физических, но и для юридических лиц. Из-за
недобросовестности предпринимателей происходит перегруз, но заполнять контейнеры сотрудники управляющей компании не имеют никаких законных
оснований. Более того, Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы для юридических лиц от 20 до 100 тысяч рублей», -
прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области, Владимир Марин.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в администрацию г. Сызрань с просьбой разобраться с нерадивой управляющей компанией,
направили данные региональному оператору по обращению с ТКО в Самарской области, в чью юрисдикцию входит регулирование данного вопроса, а также
направили обращение в прокуратуру города Сызрань, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.
 
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Комментарии



Социум
21 августа 2019  17:07
Нарушения обнаружены по нескольким адресам.
ОНФ: Сызранцы жалуются на наполнение мусорных контейнеров, предназначенных для бытового мусора, сторонними организациями
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