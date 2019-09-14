Норматив средств на отлов безнадзорных животных в СО повысили в полтора раза

100

Годом ранее сумма была утверждена в размере 1509,26 рубля, которая не предусматривала многие мероприятия, предусмотренные принятым немногим позже законом «Об ответственном обращении с животными». Тем не менее на эти деньги требовалось отловить, привить, чипировать, кастрировать (стерилизовать) и оставить животное на передержку в приюте на 20 дней, после чего желательно найти для него нового владельца. В реальности прежней суммы хватало только на эвтаназию.Однако и нового тарифа хватит на сохранение жизни от силы 30% бездомных собак и кошек. Такие расчеты приведены в документах, опубликованных в рамках подготовки к принятию постановление от 9 сентября. Тогда как 70%, очевидно, будут подвержены эвтаназии.Фото: pixabay