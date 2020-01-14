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Новости /  Общество /  Социум  

Неравный бой. Панда Диндин безжалостно расправилась с новогодней ёлкой

14 января 2020 22:19
83
Самка устремила всё своё внимание на дерево и не успокоилась до тех пор, пока оно не пало.
Чёрно-белая медведица разобрала зелёную красавицу на веточки и даже пожевала иголки, передает life.ru.

Обитательница Московского зоопарка панда Диндин самостоятельно приступила к ликвидации праздничного настроения и безжалостно расправилась с новогодней ёлкой. Самка устремила всё своё внимание на дерево и не успокоилась до тех пор, пока оно не пало.

— Традиционный новогодний символ был взят штурмом. Диндин обнимала дерево, качала его из стороны в сторону, пробовала на зубок и в конце концов решила добраться до самой верхушки, — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Впрочем, противостояние пушистой жительницы Москвы и ёлки шло с переменным успехом — на кадрах видно, как Диндин залезла на самую верхушку дерева и шлёпнулась в сугроб с отломавшейся веткой. Однако у зелёной красавицы не было шансов устоять. Панда буквально разобрала ель на веточки и принялась жевать иголки. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


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