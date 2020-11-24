Названы победителей регионального Конкурса социальных проектов по развитию добровольчества

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Сегодня, 24 ноября 2020 года, на пресс-конференции в Самарском областном вещательном агентстве объявили результаты конкурса социальных проектов по развитию добровольчества для некоммерческих организаций Самарской области. Конкурс стартовал в начале октября. Победителями стали 8 организаций.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.

«Основным условием конкурса являлась направленность всех проектов на развитие добровольческого движения в регионе, на создание условий для этого. Грантовый фонд в этом году составил 1,5 миллиона рублей. На конкурс поступило 19 самых разных интересных проектов», - рассказал Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи.

Сначала проекты заочно прошли техническую и экспертную оценку. После этого в финале руководители проектов очно защищали их перед экспертной комиссией. Лидеров конкурса выбирали по итогам заочного и очного этапов.

В итоге победителями стали 8 организаций из Самары, Чапаевска, Октябрьска и Приволжского района: Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Поволжская ассоциация территориального и экологического развития «Мастер-План», Молодежная общественная организация Самарской области «Новые люди», Благотворительный фонд «Приволжье», Октябрьская городская общественная организация «Совет отцов по укреплению института семьи пропаганде ответственного родительства», Общественная организация «Федерация детских организаций Самарской области», Автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития добровольчества», Самарская региональная детско-молодежная общественная организация «Успех».

Организации-победители получат финансовую, информационную, ресурсную поддержку на реализацию своих проектов, передает пресс-служба облправительства.