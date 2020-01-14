Наркокурьер вез из Таджикистана 20 килограммов героина в машине

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По оперативным данным, курьер — гражданин Республики Киргизия — оборудовал тайник для наркотиков в автомобиле: плоские квадратные свертки с героином были замаскированы под обивку машины. Решается вопрос с возбуждением уголовного дела и мерой пресечения перевозчику.Пресечение крупнооптового наркотрафика из Средней Азии — одно из приоритетных направлений работы областного УФСБ. В 2019 года в рамках данной работы было изъято свыше 50 кг наркотических средств и психотропных веществ. Одну из самых больших партий героина — более 25 килограммов — пытался ввезти в Самарскую область активный участник трансграничного ОПС Айниддин Ахроров, осужденный к 12 с половиной годам колонии строгого режима.Фото: «СО» ОНЛАЙН