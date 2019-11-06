Начальником отдела ГИБДД Тольятти назначен подполковник полиции Андрей Капунов

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Андрей Капунов родился в Пензе 7 мая 1974 года. В 1997 году окончил Пензенский государственный технический университет по специальности «инженер-электромеханик». В 2005 году окончил Самарский филиал Саратовского юридического института МВД России по специальности «правоохранительная деятельность».Службу в органах внутренних дел начал с инспектора ДПС в декабре 1997 года в ГИБДД Тольятти. С 2007 года Андрей Евгеньевич занимал различные руководящие должности в ГИБДД Тольятти, Ставропольского района и в Жигулевске.С 2014 года подполковник полиции Андрей Евгеньевич Капунов занимал должность заместителя начальника отдела ГИБДД У МВД России по г.Тольятти.За время службы в органах внутренних дел зарекомендовал себя как добросовестный сотрудник полиции и грамотный, ответственный руководитель. Имеет медали трех степеней «За отличие в службе», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской област