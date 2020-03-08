Начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области поздравил самарчанок с Международным женским днём

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8 Марта - один из самых светлых и жизнеутверждающих праздников. В этот день, знаменующий наступление весны, мы отдаём дань восхищения женской энергии и целеустремлённости, мудрости и красоте.Принимая активное участие во всех сферах жизни страны, женщины трудятся плечом к плечу с мужчинами на производстве, в бизнесе, достигают больших высот в спорте и служат в силовых структурах, становясь одной из движущих сил развития общества.Сегодня непросто совмещать карьеру и заниматься семьёй, реализовывать себя в творческих вопросах, однако вы это делаете. Вы умеете быть твёрдыми и решительными, но при этом остаетесь обаятельными и нежными. Ваша материнская забота, внимание и чуткость всю жизнь сопровождают детей. Забота о семье и о том, каким будет подрастающее поколение, а значит и будущее России, — в этом ваша огромная заслуга.В этот прекрасный весенний день желаю, чтобы ваши планы с успехом воплощались в жизнь, силы никогда не иссякали, а упорный труд приводил к цели и приносил заслуженное уважение.Крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия вам и вашим близким!Начальник Главного управления МЧС России по Самарской областигенерал-майор внутренней службы О.В. Бойко