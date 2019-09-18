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Новости /  Общество /  Социум  

На спасательной станции «Первомайская» областной ПСС нашли оружейный «схрон»

18 сентября 2019 16:22
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На нелегальный арсенал силовики вышли в ходе расследования некого уголовного дела по фактам незаконного оборота оружия.
Теперь полиция и ФСБ разбираются с его возможным собственником — 41-летним самарцем Дмитрием Челушкиным, передает «СО» ОНЛАЙН.

На нелегальный арсенал силовики вышли в ходе расследования некого уголовного дела по фактам незаконного оборота оружия. Согласно его фабуле, не позднее января 2019 года г-н Челушкин якобы приобрел оружие, его составные части и боеприпасы и хранил все это на спасательной станции «Первомайская» областной поисково-спасательной службы (улица Лесная, 23, корпус 102). При обыске там изъята мелкокалиберная спортивная винтовка ТОЗ, сигнальный самозарядный револьвер системы «Наган», пистолет конструкции Токарева образца 1946 года, пистолет конструкции Макарова, пистолет «Вальтер», ствол к пистолету конструкции Токарева, 2 ручные гранаты РГД-5, два запала УЗРГМ-2, а также 845 пистолетных и винтовочных патронов.


В конструкцию некоторых «стволов» были внесены изменения. Так, у «нагана» ствол был заменен на нарезной, пистолету Токарева был увеличен внутренний диаметр ствола под патрон калибра 9 мм, у пистолета Макарова были заменены затвор и рукоятка пистолета.

Экспертиза изъятого заняла несколько месяцев, по ее итогам в начале сентября 2019 года возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия и взрывчатки». По информации «СО» ОНЛАЙН», на момент выявления арсенала г-н Челушкин трудился инспектором технадзора. Дома у него тоже кое-что нашли: 2 ручные гранаты, переделанный газовый пистолет и более полутысячи патронов. 


Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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