На самарской набережной состоялся забег "Самарская миля"

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ы!".На этот раз забег объединил около 2000 спортсменов из 48 регионов России! Количество участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.Полумарафон "В беге мы едины!" закрывает легкоатлетический сезон в Самаре.Детский забег, корпоративный на 3 км, полумарафон 21,1. Все участники получают памятные медали самарского полумарафона.‏В рамках полумарафона на набережной Самары все желающие смогли принять участие в символическом забеге на 1586 метров – «Самарскую милю»!"Символично, что в День народного единства мы проводим легкоатлетический полумарафон. Спорт всегда объединяет людей! Желаю вам удачи на дистанциях", - приветствовала участников забега Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации.