На площади Куйбышева сейчас проходит праздничный концерт

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Во всех городах и районах проходят мероприятия, приуроченные к этому празднику. По традиции самое масштабное - в Самар, на площади Куйбышева: днем здесь работали тематические площадки, а сейчас проходит праздничный концерт.День России – один из самых «молодых» и значимых государственных праздников в нашей стране: сегодня ему исполняется всего 25 лет. Именно поэтому лейтмотивом праздника в этом году стала идея о том, что Россия – территория возможностей для молодых.Ведущие вечера рассказывают о выдающихся россиянах, которые с юного возраста славили страну: о Петре I, который правил страной с 17❗ лет, о Жоресе Алферове, сделавшем нобелевское открытие в 30 лет, об Александре Пушкине, который с 15 лет воспевал страну в стихах, и других, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.