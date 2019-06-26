На областном Дне молодежи в Новокуйбышевске пройдет выставка «Технопарк – 2019»
26 июня 2019 16:14
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Областная выставка «Технопарк» проходит уже в 9 раз и ежегодно дарит участникам большое количество приятных эмоций. В 2019 году она пройдет в рамках празднования областного Дня молодежи. На площадке соберется более 40 000 жителей и гостей региона. Основные мероприятия пройдут на площади имени Ленина и прилегающих улицах.
Для участников праздника пройдут соревнования по триалу 4×4, стрит-болу, брейк-дансу и хип-хопу, современным танцам. Известные YouTube-блогеры Царь, Борщ примут участие в дрифт-шоу и дрифт-такси, а Body Mania проведет площадку по фитнесу и бодибилдингу.
На фестивале будут работать выставка технического творчества, фуд-корт, маркетплейс, АРТ-площадки, творческие мастер-классы для детей и взрослых, спортивная и экстремальная площадки. Пройдет розыгрыш мотоцикла Урал М-63.
Вечером на главной сцене выступят молодежные группы OneOcean, ATMOSPHERIC PRESSURE, King Spirit, LENIN STREET BAND. Хедлайнером станет легендарная панк-группа «НАИВ».
Мероприятие проводится по инициативе молодежной организации «Свобода быть разным», при поддержке департамент по делам молодежи минобрнауки Самарской области, администрации городского округа Новокуйбышевск и ГБУ СО «Агентство по реализации молодежной политики», передает пресс-служба облправительства.
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