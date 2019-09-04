На итоговой выставке открытого регионального конкурса «Во славу земли Самарской» наградят победителей

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2019 год на территории Самарской области отмечен проведением открытого регионального конкурса-выставки творческих работ по изобразительному идекоративно-прикладному искусству образовательных учреждений профессионального и высшего образования «Во славу земли Самарской». Конкурс организован по инициативе педагогической общественности при поддержке правительства Самарской области, администрации г.о. Самара, ФГБУ «Российская академия художеств России», ФГБУК «Государственная Третьяковская галерея», всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»,благотворительного фонда «Виктория» в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».Конкурс был объявлен по номинациям: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. В нем приняли участие студенты из 13 образовательныхорганизаций: Самарского государственного социально-педагогического университета, Архитектурно-строительного института Самарского государственного технического университета, Тольяттинского государственного университета, Самарского государственного института культуры, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского художественного училища имени К.С.Петрова-Водкина, Самарского областного училища культуры и искусств, Сызранского колледжа искусств и культуры имени О.Н.Носцовой, Поволжского государственного колледжа, Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Тольяттинского техникума технического и художественного образования, Гуманитарного колледжа г.Тольятти, Самарского государственного колледжа.Перед молодыми художниками была поставлена сложная задача – проявить свои возможности, раскрывая уникальность родного края, воссоздавая архитектурный облик городов Самарской области, размышляя в работах о самарских судьбах - образах выдающихся земляков. Хорошим подспорьем в подготовке для участников конкурса стала предусмотренная организаторами образовательная сессия, включающая около 15 мероприятий - мастер-классов, творческих встреч, посещений музеев, лекций по краеведению и истории региона.Жюри, состоящее из академиков, заслуженных и народных художников, членов творческого Союза художников России, искусствоведов, представителей вузов, музейных работников, возглавил вице-президент Российской академии художеств, академик Российской академии художеств, исполнительный директорМосковского музея современного искусства Василий Церетели.По итогам подготовки к конкурсу на суд жюри были представлены 472 конкурсные работы. Ко второму очному туру конкурса допущены 102 участника, чьи произведения и будут представлены всеобщему вниманию в галерее «Новое пространство» с 7 по 22 сентября. Также с конкурсными работами можно будетознакомиться на сайте voslavu63.ru. Из числа участников второго тура жюри будут выбраны 15 победителей и призеров, для награждения которых предусмотреныденежные призы, а также культурно-образовательная поездка в Москву с посещением мастерской народного художника России, академика, президента Российской Академии художеств Зураба Церетел, передает пресс-служба облправительства.