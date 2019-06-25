На форуме "Армия-2019" показали сов, которые не то, чем кажутся

162

Инновационная разработка предназначена для разведывательных целей. Сова-беспилотник весит пять килограммов и способна находиться в воздухе до 40 минут. Что касается расстояния, то дрон сможет пролетать до 20 километров за одну сессию и распознавать объекты на высоте до 10 метров.Ко всему прочему летательный аппарат умеет определять координаты захваченной цели, оснащён лазерным дальномером-целеуказателем и навигационной системой ГЛОНАСС.Также разработчики заявили, что создали дрон в форме сокола. Беспилотник снабжён динамиком, который имитирует звуки сокола и отпугивает птиц от авиабаз и аэродромов.