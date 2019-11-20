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Новости /  Общество /  Социум  

На Украине обвинили Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

20 ноября 2019 19:00
121
18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли.
Как передает РИА Новости, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.

В комментарии "4 каналу" он рассказал, что сейчас катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.

"Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", — заявил Воронченко, пообещав, что Киев "покажет всему миру", как сейчас выглядят корабли.

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Кроме того, 18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли. 



Фото: Reuters/РБК
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