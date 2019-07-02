Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу с киноведом Вячеславом Шмыровым

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В рамках встречи самарская аудитория сможет принять участие в дискуссии о судьбах отечественного кинематографа, а также обсудить проблемы, с которыми сталкиваются российские деятели киноискусства, и обозначить перспективы развития отечественного кинематографа в ближайшем будущем.Также состоится показ фильма «Кино про Алексеева» (2014, режиссер Михаил Сегал). Эта трагикомедия, повествующая о жизни барда-шестидесятника Николая Алексеева, была тепло принята отечественной кинокритикой и удостоена ряда наград. Картина стала своеобразным возвращением в большой кинематограф после многолетнего перерыва актера Александра Збруева.В период с 9 июля по 20 августа 2019 года Музей Эльдара Рязанова организует цикл «Кино-вояж по Европе». Так,9 июля - «Париж: парки, улочки, девушки и нравоучительные истории», показ фильма «Свидания в Париже» (Франция, 1994, реж. Эрик Ромер)23 июля - «Рим: под тяжестью истории и современности», показ фильма «Затмение» (Италия, Франция, 1962, реж. Микеланджело Антониони)6 августа - «Вена: незнакомцы в поезде, жаркое лето и два взгляда», показ фильма «Перед рассветом» (США, 1995, реж. Ричард Линклейтер)20 августа - «Марианске-Лазне: курортники, статуи и память камней», показ фильма «В прошлом году в Мариенбаде» (Франция, 1961, реж. Алан Рене).В рамках лектория речь пойдет о фильмах и режиссерах, которые сделали героями своих работ европейские города – известные и не очень. После лекций будут продемонстрированы фильмы, которые представляют собой лучшие страницы истории кино.Также слушатели смогут «прогуляться» по площадям и улицам как великих европейских столиц, Парижа, Рима и Вены, так и по паркам Марианске-Лазне – небольшого курортного городка в Чехии. «Прогулки» будут совмещены со знакомством с творчеством таких режиссеров как Эрик Ромер, Микеланджело Антониони, Ричард Линклейтер и Ален Рене. В их фильмах городское пространство – не только является фоном повествования, но и говорит со зрителем, выступает одним из «действующих лиц», а это достоинство очень не многих картин в истории кино.Начало лекций в 18.30, передает пресс-служба горадминистрации.