Молодые мамы Самарской области оценили наборы «Наше сокровище»

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С 1 января в Самарской области начала действовать новая мера поддержки семей с детьми, инициированная губернатором Самарской области. Это подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». Первые детки, родившиеся в 2020 году, уже успели получить подарок. Одними из первых набор оценила самарская семья Потаповых.«Подарки получать всегда приятно, особенно к такому замечательному событию, как рождение ребенка, — сказал. — Наш главный «подарок» — дочка Анна. Мы уже успели посмотреть, что находится в коробке, и ее содержимое нас очень порадовало. Спасибо за это нашему губернатору Дмитрию Азарову».По мнению молодых родителей, в «Подарке новорожденному» учтены все потребности первых месяцев жизни ребенка. В подарок входят 27 позиций — это комбинезоны, ползунки, средства гигиены, фотоальбом, флеш-карта для хранения фотографий, постельные принадлежности. А красивый яркий контейнер можно потом использовать для игрушек. Общая стоимость одного подарочного набора 10 тыс. рублей. Все предметы — местного производства, что, безусловно, является важной поддержкой производителей детских товаров.«Когда я готовилась к рождению ребенка, у меня голова шла кругом, так трудно сосредоточиться на том, что еще нужно купить, чем запастись, — делится впечатлениями молодая мама. — Этот подарок собирали знающие люди, учитывая советы педиатров и многодетных мам, поэтому здесь все самое нужное, без чего не обойтись. Нам очень приятно, что о нас и других семьях, где рождается первенец, позаботился Губернатор. Сегодняшний день войдет в историю нашей семьи».Сегодня же при выписке из роддома подарки новорожденным вручали в Сызрани и Тольятти. Ожидается, что в 2020 году подарок новорожденному получат порядка 13 тысяч молодых мамочек, проживающих в Самарской области. В областном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 127 млн рублей.«Сегодня на государственном уровне достаточно мер поддержки при рождении второго и последующих детей. Это и материнский капитал, и льготы по ипотечному кредиту, и различные пособия. А вот мер, стимулирующих рождение первенца, не так много. Мы решили исправить эту ситуацию, – отметил Дмитрий Азаров, вручая подарок одной из семей. — Мы заинтересованы в том, чтобы семьи были крепкими, большими, и каждый чувствовал поддержку и заботу».Подарок будет вручаться в родильных домах каждой матери первенца, зарегистрированной и проживающей на территории Самарской области. Родителям двойняшек и близнецов тоже не придется делить комплект между детьми — подарок полагается каждому малышу, передает пресс-служба облправительства.