Многодетная семья из Самарской области примет участие в конкурсе ПФО «Успешная семья Приволжья»

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Самарскую область на конкурсе будет представлять семья Павла Вячеславовича и Светланы Игоревны Зайцевых, воспитывающая восемь детей, пятеро из которых приемные. Семья проживает в Борском районе Самарской области.Зайцевы победили в региональном конкурсном отборе, где принимали участие 24 семьи из муниципальных образований Самарской области.В ходе итогового, окружного этапа конкурса победителей будут определять по следующим номинациям: «Родительская слава»; «Трудовая династия»; «Мама, папа, я – спортивная семья»; «Моя семья – мое богатство»; «Везде хорошо – но дома лучше»; «Мы – патриоты России»; «Доброе сердце»; «Грани творчества»; «Самая молодая семья»; «Интернациональная семья»; «Семейное дело». В рамках конкурсных мероприятий семьи-участники представят «визитные карточки», отражающие их уникальность и оригинальность, традиции и достижения.Завершится конкурс праздничным концертом с участием лучших семей регионов Приволжского федерального округа, передает пресс-служба облправительства.