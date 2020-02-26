Министр промышленности и торговли СО Михаил Жданов в прямом эфире ответит на вопросы пользователей соцсети ВКонтакте

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В четверг, 27 февраля, в 15.00 в социальной сети ВКонтакте пройдет прямой эфир с министром промышленности и торговли Самарской областиСамарской области Михаилом Ждановым.Он подведет итоги реализации нацпроектов «Производительность труда и поддержка занятости» в Самарской области за 2019 год, расскажет о планахминистерства на 2020 год, а также о проекте «Фонд развития промышленности».Задать вопросы спикеру можно во время трансляции, либо прямо сейчас в комментариях под анонсом в группе «Самарская область» Вконтакте(https://vk.com/wall-116930_25656), передает пресс-служба облправительства.