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Новости /  Общество /  Социум  

Местами по Самарской области сохраняется высокая пожароопасность лесов (4-й класс)

15 июля 2019 14:31
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Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Главное управление МЧС России по Самарской области информирует: сохранится высокая пожарная опасность лесов.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 15 июля по 19 июля 2019 года местами по Самарской области сохраняется высокая пожароопасность лесов (4-й класс).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

- Соблюдайте запрет на посещение лесов;

- Не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

- Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- Не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями;

- Не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- Водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82, передает пресс-служба облМЧС. 
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