Кипр и Израиль присоединились к международному инклюзивному форуму “Территория РИТМа: Я - Предприниматель своей жизни”

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Предстоящее мероприятие вызвало интерес и у жителей зарубежья. К участникам из России присоединятся предприниматели с Кипра и из Израиля. Все вместе они представят свои бизнес-проекты с 1 по 4 сентября в Городецком районе. Отметим, что всего на форуме будут участвовать жители 17 регионов России, включая Нижегородскую область, Москву, Санкт-Петербург и республику Татарстан.Самым популярным направлением в проектах социальных предпринимателей стало развитие общественно-культурных, образовательных пространств и digital-среды.В течение четырех дней участников ждет насыщенная образовательная программа, включающая нетворкинги, мастер-классы, бизнес-тренинги и многое другое. В качестве спикеров выступят известные российские политики, представители бизнес-сообщества, общественные деятели, наставники и медиа-тренеры.По итогам форума социальные предприниматели освоят навыки предпринимательского мышления, а также элементы бизнес-образования, связанные с запуском стартапов, масштабированием и реализацией бизнес- проектов. Программа каждого участника ориентирована на улучшение качества жизни населения.По словам многих экспертов, инклюзивный форум “Территория РИТМа” является одним из драйверов развития социального бизнеса. «В основе социального предпринимательства, как правило, лежит не успешная бизнес-идея, способная принести ощутимый доход в ближайшей перспективе, а личная человеческая история. Преодолеть свои ограничения, помочь родным, друзьям справиться с жизненными трудностями, решить конкретную проблему – вот что движет этими предприимчивыми людьми. Свою прибыль они измеряются не в рублях, а в количестве человек, которым удалось помочь. Это принципиально инаямотивация, при которой материальная выгода является приоритетом второго, если не третьего уровня.Социальные предприниматели создают нестандартные, работающие финансовые модели решения общественных проблем, которые недоступны для административных структур в силу объективных ограничений, тем самым принося пользу и государству, и людям. Проект «Территория РИТМа» служитмотиватором для тех, кто готов менять окружающую действительность, делать свою жизнь и жизнь других лучше», - отметил Руслан Бадретдинов, Директор департамента социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода.Напомним, что основной целью проведения международного инклюзивного форума является развитие живой социальной бизнес-среды, где участники с инвалидностью и без инвалидности получат опыт владения инструментами социального проектирования и применят его на практике, передает пресс-служба форума “Территория РИТМа”.