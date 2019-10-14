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Новости /  Общество /  Социум  

Карьеру судьи Михаила Бурцева оборвало общение с семьей известного нефтеврезчика

14 октября 2019 09:47
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О задержании судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева стало известно поздно вечером в минувшую среду, 9 октября.
Взяткодателем по делу Бурцева проходит отбывающий наказание за убийство в одной из колоний строгого режима Волжского района Александр Мукоедов — старший сын некогда известного нефтеврезчика Владимира Мукоедова, передает «СО» ОНЛАЙН.

О задержании судьи Волжского районного суда Михаила Бурцева стало известно поздно вечером в минувшую среду, 9 октября, затем о ЧП написал в соцсети «Твиттер» депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. По данным г-на Хинштейна, судья получил первую часть взятки — 250 тыс. руб., деньги выплачивались за условно-досрочное освобождение преступника. Санкцию на проведение оперативных мероприятий в отношении судьи дала специальная коллегия Самарского областного суда.

44-летний Михаил Бурцев, сын экс-судьи облсуда Ольги Бурцевой и бывшего Средневолжского транспортного прокурора Петра Бурцева, ранее в коррупционных скандалах замечен не был. Несколько лет назад он подвергался в сети нападкам в связи с рассмотрением дела активиста НОД Романа Колпакова: Бурцева именовали коллаборационистом и пособником пятой колонны, но затем все затихло. В суде Волжского района судья Бурцев работал с момента назначения в июле 2007 года.

Лицо, за условно-досрочное освобождение которого судье Бурцеву давали взятку, — 36-летний Александр Мукоедов, сын известного нефтеврезчика Владимира Мукоедова. Александр Мукоедов отбывает наказание за убийство в одной из колоний строгого режима Волжского района (их здесь две, №13 и №26, обе в селе Спиридоновка). В какой-то момент пути наследников двух очень разных династий пересеклись, и Александр Мукоедов сдал Михаила Бурцева сотрудникам ФСБ.

Задержания судьи Ежова и затем судьи Бурцева — самый настоящий скандал для судебной системы региона. Ранее фигурантом уголовного дела становился лишь мировой судья из Тольятти Юрий Коротовских: за вынесение заведомо неправосудного решения он получил в 2010 году условный срок. 



Фото:    fccs-rostov.ru
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