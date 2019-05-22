Губернатор и Владыка осмотрели храм в Мусорке, где ведутся восстановительные работы

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Храм активно восстанавливается за счёт пожертвований частных дарителей.Уже удалось восстановить купола и кровлю, установить колокола,ведутся внутренние работы.В перспективе этот храм может стать одним из центров паломничества и войти в единый комплекс с Ташлинскими объектами, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.