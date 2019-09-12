Госавтоинспекция Самары обращает внимание на увеличение количества ДТП с участием пешеходов

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Госавтоинспекция Самары обращает внимание на увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Одной из причин возникновения дорожно-транспортного происшествия является пренебрежение водителями правил безопасного поведения на дорогах.Только за прошедшие 5 дней в г. Самара зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Но какие бы меры Госавтоинспекцией не предпринимались, культура поведения на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения изаключается в простом - соблюдении Правил дорожного движения.Соблюдая их пешеход должен двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия на перекрестках по линии тротуаров и обочин. При отсутствии в зоне видимости обозначенных пешеходных переходов пешеход должен перейти дорогу под прямым углом к ее продольной оси, что бы наименьшей период времени находится на проезжей части. Нельзя принимать решение о пересечении автодороги на закругленных участках, а также в местах, с ограниченной видимостью из-за наличия транспортных средств или иных препятствий.Перед тем как выйти на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии транспортных средств или в том, что они остановились и готовы его пропустить, либо оценить расстояние до приближающихся машин, и их скоростной режим.В местах, где отсутствуют тротуары или обочины пешеходы могут двигаться по проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающиеся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу. В таких случаях пешеход должен идти как можно ближе к краю проезжей части, чтобы занимать минимальное пространство и не препятствовать движению автомобилей.Водителям же рекомендуется выбирать скорость движения с учетом погодных условий и состояния проезжей части, отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Проявлять особое внимание при появлении на проезжей части пешеходов, передает пресс-служба Госавтоинспекции Самары.Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Самары