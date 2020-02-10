Горнолыжную базу у «вертолетки» попробуют реанимировать при помощи концессионеров

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«В данном случае речь идет о горнолыжной базе „Чайка“, которая располагается в районе Вертолетной площадки», — уточнили «СО» ОНЛАЙН в министерстве спорта Самарской области. Сдаваемую в концессию базу не стоит путать с активно работающим учебно-спортивным центром «Чайка», который является областным учреждением.В прошлом году департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары объявлял торги на маркетинговое исследование, результатом которого должна была стать концепция комплексного развития и функционального зонирования городской горнолыжки, а также бизнес-план инвестпроекта с эскизным решением по реконструкции ее здания. Целью этих работ было как раз создание условий для привлечения концессионера.