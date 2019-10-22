ГИБДД Самары: Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения

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Пьяный водитель за рулем автомобиля — это чрезвычайное происшествие. Он создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Однако пьянство на автомобильном транспорте, несмотря на постоянную борьбу с ним все еще остается нерешенной проблемой. Алкоголь является наиболее частой причиной ДТП.После приема алкоголя нарушаются функции внимания, оперативной памяти, замедляются процессы мышления, уменьшается мышечная сила, нарушается координация движений, увеличивается время сенсомоторных реакций. В результате водителю требуется больше времени для оценки дорожной обстановки, принятия решения и выполнения необходимых управляющих действий.Алкоголь не только увеличивает вероятность ДТП, но делает их последствия более тяжелыми и для самого водителя.Госавтоинспекция г. Самара призывает всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: для пассажиров, пешеходов, других водителей. Если Вы выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль.Если Вы стали очевидцем управления транспортом нетрезвым водителем сообщите по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 120 или по телефону: 951-91-21, передает пресс-служба ГИБДД Самары.