Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском поезде

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В первую очередь ее удивил внешний вид попутчиков."Россияне, которые обычно заботятся о том, как они одеты, ждут проверки билетов в пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах, чего обычно не увидишь на улицах Санкт-Петербурга", — написала Йесканен.Плацкартный вагон напомнил ей хостел, поскольку женщины и мужчины едут вместе.При этом она отметила, что попутчики ведут себя тихо и даже пассажиры с детьми не позволяют им бегать по коридору."Сначала я переживала, что в одном вагоне со мной может оказаться шумная компания любителей выпить, но вместе со мной ехали семьи с детьми, семейные пары и женщины, которые путешествовали в одиночку", — призналась она.Автор статьи также подчеркнула, что перед поездкой россияне запасаются едой: "Семейная пара Ольга и Сергей Тареевы, которые возвращаются из Санкт-Петербурга домой в Апатиты, достают на завтрак из сумки-холодильника целый круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе".Она выразила мнение, что из-за климатической ситуации в мире туристам следует выбирать направления, доступные для путешествий на поезде, напомнив, что вРоссии очень много таких мест:"Российская сеть железных дорог — одна из самых протяженных в мире".Журналистку поразила красота "мелькающей за окном природы": "Уже один только пейзаж успокаивает человека, живущего в большом городе. <...> Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!"Йесканен отметила, что сутки в поезде прошли на удивление легко и она успела прочесть 300 страниц романа и послушать музыку.После прибытия в Мурманск попутчик журналистики решил проводить ее до отеля, который находится совсем недалеко от станции.