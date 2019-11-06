Эксперты посчитали, сколько россияне потратили на покупку новых авто в 2019 году
6 ноября 2019 20:47
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Увеличение емкости рынка в денежном выражении связывается с увеличением средневзвешенной цены, которая увеличилась на 8,5%. При этом показатель продаж за этот период по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 2%.
Примерно десятая часть рынка – это отечественные машины. На покупку новых легковых отечественных машин россияне потратили 179 млрд рублей. А на покупку иномарок был потрачен 1 трлн 640 млрд рублей, то есть 90% от всех продаж, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: pixabay
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