Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства

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По словам школьника, приятель зашел к нему домой поздно вечером, после сельского праздника. Подросток провел у друга примерно полчаса и ушел около полуночи.Как отметил собеседник издания, во время разговора он не заметил ничего странного."Не было злости, нормальное поведение. Пахло спиртным от него чуть-чуть. Может, пива попили, но он был в нормальном состоянии", — пояснил школьник, добавив, что друг никогда не курил ничего, кроме обычных сигарет.Другой знакомый рассказал "МК" об увлечениях подростка. По его словам, его приятелю нравилось слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы, играть в компьютерные игры, а также ездить на рыбалку. При этом интереса к оружию у него не было.Как заявил школьник, семья подростка его очень любила, обеспечивала всем необходимым, а он ни на кого "зла не держал"."Такое ощущение, как будто его кто-то загипнотизировал, он так не смог бы сам. Он добрый и нормальный человек. В голове не укладывается", — заметил он.В воскресенье в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили тела пяти человек с признаками насильственной смерти, среди которых двое четырехлетних детей. Позднее в окрестностях населенного пункта было найдено тело их родственника — 16-летнего подростка. Как сообщили в Следственном комитете, по одной из версий именно он убил своих родных, после чего покончил с собой.По информации телеканала РЕН ТВ, накануне школьник записал другу голосовое сообщение, в котором жаловался на родственников. Он также оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что собирается умереть и забрать семью с собой. В прокуратуре заявили, что подросток мог страдать шизофренией.На месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве.Фото: © Следственное управление СК РФ по Ульяновской области