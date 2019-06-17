Доктор исторических наук Петр Савельев встретится с молодежью в Самарском энергетическом колледже
17 июня 2019 15:31
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жителями области встретится доктор исторических наук, профессор Петр Савельев.
Тема встречи серьезная: «Российская государственность: в парадигме разорванного времени». Петр Иванович расскажет о значимости государственности, истории России, важности осознания своей роли в государстве. Участники встречи смогут задать вопросы, получить совет.
Петр Иванович Савельев – доктор исторических наук, профессор, директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Самарский энергетический колледж».
«Диалог на равных» - проект Федерального агентства по делам молодежи. Его цель на примере успешных и известных людей наглядно показать молодежи, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в разнообразных сферах в любом регионе.
В рамках проекта в Самарской области в 2019 году уже проводились встречи с Сергеем Бурцевым, заместителем министра образования и науки Самарской области – руководителем департамента по делам молодежи, Игорем Шадриным, руководителем театра «Пластилиновый дождь», Вячеславом Воловым, единственным в стране пятикратным доктором наук.
Принять участие во встрече могут все желающие.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России», передает пресс-служба облправительства.
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