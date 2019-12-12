Дмитрий Азаров в День Конституции вручил паспорта юным самарцам

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Ежегодно во всех муниципальных образованиях региона проходит всероссийская гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России!». Она носит общероссийский характер и проводится с 2002 года при поддержке Правительства РФ и Президента страны Владимира Путина. «Эта акция уже стала традиционной. Есть три дня в году – 12 июня (День России), 22 августа (День Государственного флага РФ) и 12 декабря (День Конституции РФ) – когда юным жителям области выдаются паспорта, – рассказала председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина. – Акция направлена на то, чтобы приобщить ребят к патриотическому воспитанию. Она всегда проходит с большим размахом, будь то область или район. На эту акцию приглашаются самые активные, творческие, спортивные ребята, которые уже достигли определенных успехов, несмотря на юный возраст».В Правительство Самарской области в этом году пригласили 16 школьников из Самары и районов области. Это ребята, которые добились особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Например, 14-летний Гор Маркарян учится в 8 классе самарской школы номер 37. В свободное время занимается футболом и баскетболом. В спорте и в учебе Гор стабильно показывает хорошие результаты. «Я очень горжусь тем, что паспорт мне будет вручать губернатор Самарской области», – отметил юноша перед началом торжественной церемонии.По мнению главы региона, получение паспорта гражданина Российской Федерации – одно из важнейших событий в жизни молодого человека. И очень важно, что паспорт ребята получили в День Конституции РФ. Конституция РФ была принята на всенародном референдуме в 1993 году. Проголосовав за неё, россияне сделали выбор в пользу демократии, строительства сильного государства, высшей ценностью которого являются права и свободы человека. Конституция защищает интересы каждого гражданина страны.«Сегодня у вас особый день, который запомнится вам на долгие годы. Для меня день получения паспорта запомнился на всю жизнь. Вы впервые получаете документ, который позволяет вам сделать ещё один шаг во взрослую жизнь, наделяет вас правами и обязанностями гражданина РФ», – сказал губернатор.Дмитрий Азаров отметил, что каждый из ребят – уже достойный гражданин нашей Родины и к 14 годам уже многого достиг в учебе, спорте, общественной деятельности. Многие ребята участвуют в добровольческом движении.«В трудную для человека минуту вы приходите на помощь. Вы готовы тратить свои силы, энергию и талант для того, чтобы помогать другим людям. Это важно для каждого гражданина и государства в целом», – отметил Дмитрий Азаров.Губернатор рассказал, что перед ребятами открыты все дороги, а государство сегодня создаёт все возможности для их самореализации. В значительной степени этому способствуют национальные проекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным.«Сегодня у детей есть возможность учиться в новых школах на новом оборудовании. Мы по всей области открываем «Точки роста», новые технопарки, кванториумы. Все это работает на то, чтобы человек мог себя реализовать, получить дополнительные знания и определиться со своим будущим, выбрав себе профессию. Вопросы профориентации очень важны», – подчеркнул губернатор.Дмитрий Азаров спросил у ребят, кем они видят себя в будущем. Школьник из Тольятти Алексей Чупров рассказал, что он хочет стать программистом. В его активе уже есть победа в научно-практической конференции «Первые шаги в науку» всероссийской акции Робототехника. Также он является призером регионального этапа Робофест. «Я тоже хотел быть программистом, выучился на него и некоторое время работал. Цифровые технологии – это самая бурно развивающаяся отрасль знаний, – отметил глава региона. – Развитие цифровых технологий меняет наше общество. И эти знания пригодятся всем, чем бы вы ни занимались».Дмитрий Азаров поручил руководителю департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергею Бурцеву договориться с преподавателями детского технопарка «Кванториум Тольятти» о том, чтобы Алексей Чупров мог там заниматься.Говоря о пользе знаний, Глава региона напомнил, что с 1 сентября в школах региона появился новый предмет – история Самарской области. «Чем больше мы знаем об истории родной земли, тем больше мы влюбляемся в наш прекрасный край», – резюмировал губернатор и пожелал ребятам дальнейших успехов, передает пресс-служба облправительства.