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В последнее воскресенье ноября отмечается День Матери. Самых любимых, добрых, отзывчивых, самых дорогих людей на свете - наших матерей - поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери!

Этот близкий каждому человеку, по-особому трогательный праздник мы начали отмечать в Самарской области более четверти века назад – на четыре года раньше, чем во всероссийском масштабе.

С чувством бесконечной благодарности мы обращаемся в этот день к самым близким людям, подарившим нам жизнь, научившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. Дорогие мамы, ваша любовь и забота сопровождают нас с первой минуты нашего появления на свет. И как бы потом ни сложилась судьба, мы всегда ощущаем вашу поддержку, ваше участие и самое главное – безграничную щедрость и теплоту материнского сердца, которая побуждает нас расти духовно, делать добрые дела, заботиться о ближних.

Развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи – абсолютный приоритет государственной политики. И на региональном, и на федеральном уровне этим вопросам уделяется первостепенное внимание.

Инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, программа «Десятилетие детства», целый комплекс оперативных и очень своевременных мер поддержки, принятых в связи с противодействием коронавирусной инфекции, способствуют решению нашей главной задачи – обеспечению достойного уровня жизни семей с детьми. На это направлена и созданная в Самарской области система, включающая в себя 30 мер социальной поддержки семей.

Мы продолжаем открывать школы, детские сады, детские лечебные учреждения, строить спортивные площадки, благоустраивать дворы и общественные пространства. Всего в настоящее время на территории Самарской области в стадии строительства находятся более 50 социальных объектов.

У нас реализуется федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», в рамках нацпроекта «Демография» у женщин с детьми появилась возможность бесплатного обучения по наиболее востребованным специальностям. С начала 2020 года в регионе проводится акция «Подарок новорожденному». Продолжается предоставление государственной помощи нуждающимся семьям на основании социального контракта.

Дорогие мамы! Низкий поклон вам за каждодневный подвиг, терпение и самоотверженный труд, за верность своему высокому призванию, за то, что вы дарите жизнь и создаете будущее родного края и нашей великой Родины – России. Особую благодарность адресую матерям, воспитывающим приемных детей и ребят с особенностями здоровья. Ваша безграничная любовь и участие способны творить чудеса!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во всем! Будьте счастливы и любимы!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров