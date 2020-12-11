Дмитрий Азаров и Ростислав Хугаев обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов

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В четверг, 10 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем РОО «Союз народов Самарской области» Ростиславом Хугаевым. Стороны обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов.

Проект по созданию Парка дружбы народов реализуется в жилом микрорайоне Волгарь по инициативе Союза народов Самарской области. Он представляет собой архитектурный ансамбль из 22 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в самарском крае. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. Также в парке будут Дом национальностей с концертным залом и ЗАГС. «Мы стремимся сделать парк достойным», – отметил Ростислав Хугаев.

Также Ростислав Хугаев рассказал, что Союз народов Самарской области готовит книгу о культуре и традициях народов губернии. Он презентовал Главе региона пилотный образец книги и отметил, что издания будут представлены в Парке дружбы народов. Губернатор высоко оценил проделанную при подготовке издания работу и качество самого издания, отметив, что оно, безусловно, будет интересно не только жителям, но и гостям региона, сообщает пресс-служба облправительства.