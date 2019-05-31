Дмитрий Азаров: "Мы готовились, планировали, переживали - и мы одержали уверенную победу!"
31 мая 2019 19:12
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Это:
Жигулевск
Отрадный
Кинель
Сызрань
В общей сложности на реализацию проектов регион получит 289 млн!
По объему выделенных региону федеральных средств СО заняла первое место среди регионов-участников конкурса.
Такая убедительная победа стала возможной благодаря активности жителей городов, слаженной работе местных и региональных властей при подготовке проектов.
Напрмер, в основу конкурсного проекта г.о. Кинель взят тезис «Кинель – город чистых озер». Здесь будет благоустроен сквер и набережные озера Ладное с последующим благоустройством прибрежной территорий озера Крымское и остальных водных объектов.
Проект «История на берегу трех рек» в Сызрани подразумевает благоустройство набережной у Кремлевского холма, где сливаются Крымза, Сызранка и Волга. Концепция отражает историю города и включает современные функциональные элементы – концертные,спортплощадки, прогулочные зоны.
В Жигулевске преобразится излюбленное место отдыха жителей – парк 40 лет ВЛКСМ.
Новый облик будет у центрального парка в Отрадном. Концепция «Отрадный парк – сила притяжения» предполагает, что общественное пространство станет центром семейного отдыха жителей и гостей города. По форме парк напоминает магнит - это и стало основной идеей проекта.
С победой земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.
«Мы очень серьезно готовились к конкурсу. Большое внимание уделили разработке современных, ярких проектов. Вместе с жителями определили территории, обновления которых больше всего ждут люди. Мы готовились, планировали, переживали - и мы одержали уверенную победу! - отметил Дмитрий Азаров. - С каждым годом победителей от СО становится больше. А значит - ещё больше наших городов получат благоустроенные, современные общественные пространства, которые будут востребованы людьми. Теперь главное - грамотно распорядиться средствами федеральной поддержки, выполнить работы качественно и в срок, сделать так, чтобы обновлённые общественные пространства «жили» и радовали земляков. Считаю, что наши города-победители должны стать примером и для остальных муниципалитетов. Мы видим, как много значит желание и активность самих граждан, и там, где она проявлена, уже есть яркие результаты. От души поздравляю жителей городов, одержавших победу в конкурсе. Именно ваше участие и активность во многом предопределили успех каждой территории и всего региона!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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