Для учащихся кадетского класса «Юный спасатель» школы № 69 Тольятти состоялось торжественное мероприятие – принятие присяги

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Дата проведения присяги выбрана не случайно и приурочена к мероприятиям Месячника гражданской защиты.Для школы № 69 это уже второй набор кадетов, первые «юные спасатели» приступили к изучению пожарной науки в 2018 году.И сегодня, в торжественной обстановке дисциплинированно и со всей ответственностью новобранцы приняли присягу и надели свои первые кадетские погоны.С напутственными словами к ребятам обратились начальник службы пожаротушения 31 отряда ФПС по Самарской области и директор школы № 69. Они пожелали юным кадетам успехов в учебе, изучении лучших достижений и сохранении славных традиций МЧС России. Выразили уверенность, что ребята всегда будут являться примером образцовой дисциплины и отличных знаний!По окончании торжественной части мероприятия, огнеборцы 31 отряда ФПС по Самарской области организовали для учащихся школы и их родителей выставку пожарно-спасательной техники, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС