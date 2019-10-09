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Новости /  Общество /  Социум  

Для учащихся кадетского класса «Юный спасатель» школы № 69 Тольятти состоялось торжественное мероприятие – принятие присяги

9 октября 2019 19:14
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В торжественной обстановке дисциплинированно и со всей ответственностью новобранцы приняли присягу и надели свои первые кадетские погоны.
8 октября для учащихся кадетского класса «Юный спасатель» школы № 69 Тольятти состоялось торжественное мероприятие – принятие присяги.

Дата проведения присяги выбрана не случайно и приурочена к мероприятиям Месячника гражданской защиты.

Для школы № 69 это уже второй набор кадетов, первые «юные спасатели» приступили к изучению пожарной науки в 2018 году.

И сегодня, в торжественной обстановке дисциплинированно и со всей ответственностью новобранцы приняли присягу и надели свои первые кадетские погоны.

С напутственными словами к ребятам обратились начальник службы пожаротушения 31 отряда ФПС по Самарской области и директор школы № 69. Они пожелали юным кадетам успехов в учебе, изучении лучших достижений и сохранении славных традиций МЧС России. Выразили уверенность, что ребята всегда будут являться примером образцовой дисциплины и отличных знаний!

По окончании торжественной части мероприятия, огнеборцы 31 отряда ФПС по Самарской области организовали для учащихся школы и их родителей выставку пожарно-спасательной техники, передает пресс-служба облМЧС.


Фото:     пресс-служба облМЧС
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