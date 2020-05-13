Для проверки наличия ОСАГО подключат дорожные камеры

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В РСА недавно заявили, что их система проверки наличия полисов ОСАГО с помощью дорожных камер готова к запуску. Тесты по «прогону» системы уже проведены совместно с ЦОДД и МВД. С 1 июля планируется провести масштабное обновление баз данных, которое позволит делать процесс еще более эффективным.Сейчас система «Карантин» работает для выявления в потоке движущихся машин без цифровых пропусков. Система взаимодействует со стационарными дорожными камерами. Через специальное приложение инспекторы ГИБДД подключаются к любой из дорожных камер и получают с них информацию об автомобилях без пропусков. Сотрудники ГАИ дежурят на въездах в город и подключатся к камерам, которые размещены в 500-600 метрах от постов ГАИ. В этом случае автомобиль без пропуска проезжает пост примерно через 2 минуты.Данное приложение было запущено в апреле 2020 года. Для его создания было задействовано около 100 специалистов. Для создания приложения, настройки нейронных сетей и подключения к камерам, а также для закупки планшетов было потрачено 27 млн рублей. Сейчас система работает до 31 мая, но при необходимости она будет работать и дальше.