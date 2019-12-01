Диетолог рассказала, кому может навредить красная икра
1 декабря 2019 15:11
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Медик рассказала, что в икре содержится масса полезных веществ, в том числе витамины и полиненасыщенные жирные кислоты, включая омегу-3. Однако в ней также содержится много холестерина и соли, поэтому она вредна людям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
— Если человек попадает в больницу, близкие приносят ему красную икру для укрепления здоровья, поддержания сил. Надо помнить, что если это отделение кардиологии, то вначале следует посоветоваться с врачом, — отметила диетолог.
Кроме того, она рассказала, что раньше в икру добавляли уротропин для увеличения срока хранения, сейчас этот препарат запрещён, однако нельзя гарантировать, что его нет в консервах. Поэтому врач советует покупать икру известных производителей.
В целом икра укрепляет иммунитет, однако в качестве консерванта для неё используется бензоат натрия, а он небезопасен для людей с астмой или дерматитом.
— Необходимо проверить дату срока годности, выбитую на банке. Помните, что доверия к продукту больше, если цифры на металле выдавлены. Ведь напечатанную информацию можно стереть и написать заново, — добавила врач.
Также существуют разные виды икры — например, икра кеты или горбуши. Для проверки качества банку можно потрясти и определить по звуку, находится внутри продукт нормальной консистенции или слишком жидкий.
Качественная икра представляет собой плотную жирноватую массу, которая состоит из отдельных зёрен, лопающихся при раскусывании. При этом оболочка икринок не должна напоминать сухую тонкую пленку. Икра не должна быть вязкой и состоять из повреждённых зёрен.
Соломатина подчеркнула, что икру не стоит есть каждый день, поскольку это может привести к избытку витаминов в организме.
Фото: Pixabay/life.ru
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