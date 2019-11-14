Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

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— Есть противопоказание у клюквы: ягода и напиток из неё запрещены людям с гастритом, с повышенной кислотностью. Они могут получить осложнения по своим заболеваниям, — заявил он.При этом он добавил, что клюкву рекомендуется с осторожностью есть тем, у кого камни в почках, поскольку морс из этой ягоды при длительном и избыточном употреблении может вызвать рост камней.При этом аллергия на клюкву встречается очень редко, поэтому всем, чей организм чувствителен к некоторым аллергенам, стоит быть бдительными при потреблении красной ягоды.Диетолог добавил, что качественный клюквенный морс — идеальный напиток для лечения простуды. Для того чтобы полезные вещества не утратили своих свойств, напиток не рекомендуется варить, а сахар при его приготовлении стоит заменить на мёд.Фото: соцсети