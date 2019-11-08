Детям-героям из Самарской области вручили медали «За спасение жизни»

77

Одного из юных спасателей зовут Антон Косырев. Он ученик 7 класса сызранской школы №30. В июне 2019 года, отдыхая с родителями в Сочи на пляже Лазаревского района, юноша спас тонущего мальчика восьми лет. Ребенка унесло волной и потащило на глубину. Мама мальчика заметила это и начала кричать, но отдыхающих было немного. Люди не обратили внимания на происходящее. Антон доплыл до ребенка, взял его за руку и приплыл к берегу, где передал мальчика матери. «Мальчику было лет 6-7 на вид. Он был в спасательном жилете, который мешал ему грести руками. Течение его уносило все дальше. Времени на раздумья у меня не было, прыгнул в воду и поплыл», – вспоминает юный герой.Антон очень разносторонний юноша. Он любит спорт, интересуется программированием, хорошо учится, посещает секцию по плаванию. В будущем хочет стать учителем физики. О поступке Антона Косырева общественности рассказали средства массовой информации. Оргкомитет акции проверил факты, выслушал свидетелей и принял решение наградить героя. Сам Антон себя героем не считает. «Это же мой первый поступок. Вот когда спасу больше людей, тогда посмотрим», – скромно говорит юноша.Троих ребят из поселка Майский Пестравского района – Ваню Бурмистрова, Виталю Полосина и Лешу Пермякова – награда искала около года. 27 октября 2018 года они столкнулись с экстремальной ситуацией во время рыбалки. Женщина поскользнулась на перекидном мостике через реку и упала в воду. Самостоятельно выбраться она не могла. Ребята мгновенно отреагировали на призыв о помощи, бросились в ледяную реку и спасли женщину, оказавшейся матерью семерых детей. Все они также получили медали «За спасение жизни».Награды юным героям вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и член Совета Федерации РФ от региона Сергей Мамедов. «Ещё вчера мы чествовали героев и поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, – отметил глава региона. – И я вижу связь времён и поколений в том, что сегодня мы отмечаем ребят, которые совершили поступок. Да, возможно, это ещё не подвиг, но это точно первый шаг на пути к чести, славе, жизни, за которую будет не стыдно смотреть в глаза людям».Найти героев и вручить им заслуженные награды стало возможным благодаря Всероссийскому гражданско-патриотическому проекту «Дети-герои», который реализуется по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания РФ совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации при поддержке МВД РФ, федерального министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Госкорпорации «Роскосмос», а также общественные и волонтерские организации. В этом году к реализации проекта также подключилась Росгвардия.Член СовФеда от Самарской областиСергей Мамедов передал юным героям слова благодарности от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко: «Она просила каждому из вас сказать огромное спасибо».При поддержке Совета участники проекта «Дети-герои» собирают и распространяют информацию о детях и подростках в возрасте до 16 лет включительно, совершивших героические поступки, которые помогли спасти жизни. С начала 2019 года медалями «За спасение жизни» были награждены 19 ребят из разных регионов Российской Федерации. Самарская область – единственный субъект, где медали получили сразу четыре школьника, совершившие самоотверженные поступки.«Хочу сказать вам: так держать! Сегодня вы пример для тысяч своих сверстников и многих людей, которые гораздо старше вас. Это большая честь и высокая ответственность. Я рассчитываю на вас, на вас надеется вся наша страна. Вы и есть будущее России!» – отметил губернатор.Также в этот день в торжественной обстановке к присяге привели новых юнармейцев из числа учеников школы №132, передает пресс-служба облправительства.