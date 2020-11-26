Детская картинная галерея приглашает на выставку «От пещерного Льва до кота Василия»

105

Музей «Детская картинная галерея» приглашает посетить выставку «От пещерного льва до кота Василия", на которой представлены больше 150 детских рисунков – победителей областного конкурса «Усы, лапы, хвост!». Конкурс проводился музеем с 25 августа по 15 октября этого года, в нем участвовало 600 детских рисунков, на каждом из которых с теплом и старанием был нарисован любимый "герой" или "героиня".

Посетив выставку также можно увидеть, как выглядела древняя пещерная живопись, изображенная на фотографиях вместе с подлинными предметами из Музея археологии Поволжья СГСПУ. Обереги в виде животных и мелкая пластика из кремня и кости были обнаружены на раскопках в нашем регионе и "рассказывают" об отношениях человека и животного, живших здесь 6-8 тысяч лет назад.

Экспозиция в малом зале посвящена уже не реальным, а фантастическим животным. Один из старейших и интереснейших русских памятников, на котором сохранились образы того, как представляли себе наши предки таких животных - Георгиевский собор в городе Юрьев-Польский. Этот белокаменный храм строился в 1230-1234 годах, потом разрушался и собирался заново и сейчас хранит на своих стенах образы, высеченные мастерами XIII века. На выставке представлены копии рельефов собора, созданные из волжского известняка художниками Мариной Самсоновой и Евгенией Шадриной.

Спустившись в подвал особняка можно увидеть, с чего начиналась современная анимация, и узнать, как животные всё-таки «пошли» спустя тысячи лет после первых попыток изобразить их в движении. Праксиноскоп, эскизы героев киностудии Уолта Диснея, фотографии «закулисья» работы художников-аниматоров и кадры первых мультфильмов приоткроют дверь в историю этого жанра, любимого всеми с детства.

Выставка работает ежедневно по адресу: ул. Куйбышева, 139.

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 332-43-98, передает пресс-служба горадминистрации.