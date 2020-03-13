Делегация СО принимает участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020»: в первый день заключено несколько соглашений

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На объединённом стенде Самарской в выставке участвуют 25 компаний турбизнеса (представители туроператорских компаний, гостиничного обслуживания, услуг общественного питания, организации досуга), а также представители департамента туризма министерства культуры Самарской области и органов местного самоуправления городских округов Самара, Жигулевск, Сызрань и Тольятти.Заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов провёл презентацию стенда нашего региона для руководителя федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, которая положительно оценила туристический потенциал губернии.В первый день работы выставки «Интурмаркет-2020» состоялось подписание соглашений в целях реализации совместных задач в сфере туризма министерства культуры Самарской областиЗаключенные соглашения предусматривают совместное развитие цифровых платформ, продвижение туристских продуктов и брендов, а также средств навигации и формирования туристского продукта.«Самарская область обладает прекрасным потенциалом для активного внутреннего и въездного туризма: природные богатства, уникальное историческое наследие, выстроенная транспортная и гостиничная инфраструктура, опыт успешного проведения массовых мероприятий международного уровня. Все эти компоненты нужно эффективно использовать, ориентируясь на потребности местных жителей и потенциальных гостей региона. Цель соглашений — грамотный подход к решению поставленных задач с привлечением всех имеющихся у нас ресурсов, в том числе новейших цифровых технологий», — отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.Стратегическое партнёрство со Сбербанком и ООО «Технологии отраслевой трансформации» позволит осуществить разработку методики использования представленных «ТоТ» больших данных о транзакционной активности туристов, прибывающих на территорию Самарской области, и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в регионе. В дальнейшем используемая методика поможет составить всестороннее представление об индустрии туризма в регионе, его ключевых компонентах, а также выявить закономерности и регулярно прогнозировать туристическое поведение на территории региона, чтобы в итоге сделать Самарский край более привлекательным для внутренних и внешних туристов.«Сбербанк продолжает развивать сотрудничество с правительством региона в части реализации совместных проектов в сфере развития туризма. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» мы ведём большую работу не только по совершенствованию цифровой инфраструктуры, созданию условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта Самарской области, но и по усилению социально-экономической роли туризма в регионе, обеспечению доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей области. Данное соглашение также позволит развивать инновационные технологии и увеличит инвестиционную привлекательность туристической отрасли в Самаре», — прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.«Совместно с Правительством Самарской области мы ведём работу над трансформацией цифрового управления туристической отрасли – одного из главных драйверов социально-экономического развития региона. Вместе с этим индустрия туризма — одна из самых сложных в плане анализа, однако цифровые решения, основанные на больших данных, помогают проанализировать отрасль и принимать решения на основе достоверных данных. Мы уверены, что именно этот подход будет содействовать развитию потенциала индустрии туризма», — рассказал генеральный директор ООО «Технологии отраслевой трансформации» Александр Барсуков.Предметом соглашения с ПАО «Мегафон» стало установление сотрудничества и долгосрочного взаимодействия в области развития внутреннего и въездного туризма на территории Самарской области, решение аналитических задач. Также предполагается развитие отдельных видов туризма (детского, культурно-познавательного, горнолыжного, круизного, экологического, делового) с учётом туристских ресурсов и особенностей социально-экономического развития на территории Самарской области.«Серьёзная инфраструктурная основа МегаФона в Самарской области позволяет причислить наше сотрудничество к компонентам цифрового развития региона. Мы можем проанализировать туристические потоки: оценивать их динамику, корректировать коммуникацию с туристами, развивать инфраструктуру в наиболее привлекательных локациях, открывать новые туристические направления, планировать массовые мероприятия и оценивать эффект от их проведения. Геоаналитические системы фиксируют статистику по нагрузке на базовые станции, облачная платформа анализирует эту информацию. Заказчику она предоставляется в виде визуализированных отчётов в веб-интерфейсе. Проекты с применением аналитического сервиса МегаФона уже реализуются в Краснодарском и Пермском краях», — комментирует директор по развитию цифровых проектов компании «МегаФон» Руслан Алиев.В последующие дни самарская делегация заключит еще одно соглашение о сотрудничестве с ООО «Профи.Трэвел» (Екатеринбург), примет участие во всероссийской ассамблее регионов и проведёт деловые встречи с представителями туриндустрии, передает пресс-служба облправительства.