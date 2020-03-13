Делегация СО принимает участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет-2020»: в первый день заключено несколько соглашений
13 марта 2020 15:58
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На объединённом стенде Самарской в выставке участвуют 25 компаний турбизнеса (представители туроператорских компаний, гостиничного обслуживания, услуг общественного питания, организации досуга), а также представители департамента туризма министерства культуры Самарской области и органов местного самоуправления городских округов Самара, Жигулевск, Сызрань и Тольятти.
Заместитель министра – руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов провёл презентацию стенда нашего региона для руководителя федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, которая положительно оценила туристический потенциал губернии.
В первый день работы выставки «Интурмаркет-2020» состоялось подписание соглашений в целях реализации совместных задач в сфере туризма министерства культуры Самарской области с ООО «Технологии отраслевой трансформации», Сбербанком, ООО «ТТ-Трэвел» (Москва), Поволжским филиалом ПАО «Мегафон», комитетом по туризму Саратовской области.
Заключенные соглашения предусматривают совместное развитие цифровых платформ, продвижение туристских продуктов и брендов, а также средств навигации и формирования туристского продукта.
«Самарская область обладает прекрасным потенциалом для активного внутреннего и въездного туризма: природные богатства, уникальное историческое наследие, выстроенная транспортная и гостиничная инфраструктура, опыт успешного проведения массовых мероприятий международного уровня. Все эти компоненты нужно эффективно использовать, ориентируясь на потребности местных жителей и потенциальных гостей региона. Цель соглашений — грамотный подход к решению поставленных задач с привлечением всех имеющихся у нас ресурсов, в том числе новейших цифровых технологий», — отметил руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.
Стратегическое партнёрство со Сбербанком и ООО «Технологии отраслевой трансформации» позволит осуществить разработку методики использования представленных «ТоТ» больших данных о транзакционной активности туристов, прибывающих на территорию Самарской области, и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в регионе. В дальнейшем используемая методика поможет составить всестороннее представление об индустрии туризма в регионе, его ключевых компонентах, а также выявить закономерности и регулярно прогнозировать туристическое поведение на территории региона, чтобы в итоге сделать Самарский край более привлекательным для внутренних и внешних туристов.
«Сбербанк продолжает развивать сотрудничество с правительством региона в части реализации совместных проектов в сфере развития туризма. В рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» мы ведём большую работу не только по совершенствованию цифровой инфраструктуры, созданию условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта Самарской области, но и по усилению социально-экономической роли туризма в регионе, обеспечению доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления жителей области. Данное соглашение также позволит развивать инновационные технологии и увеличит инвестиционную привлекательность туристической отрасли в Самаре», — прокомментировал управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин.
«Совместно с Правительством Самарской области мы ведём работу над трансформацией цифрового управления туристической отрасли – одного из главных драйверов социально-экономического развития региона. Вместе с этим индустрия туризма — одна из самых сложных в плане анализа, однако цифровые решения, основанные на больших данных, помогают проанализировать отрасль и принимать решения на основе достоверных данных. Мы уверены, что именно этот подход будет содействовать развитию потенциала индустрии туризма», — рассказал генеральный директор ООО «Технологии отраслевой трансформации» Александр Барсуков.
Предметом соглашения с ПАО «Мегафон» стало установление сотрудничества и долгосрочного взаимодействия в области развития внутреннего и въездного туризма на территории Самарской области, решение аналитических задач. Также предполагается развитие отдельных видов туризма (детского, культурно-познавательного, горнолыжного, круизного, экологического, делового) с учётом туристских ресурсов и особенностей социально-экономического развития на территории Самарской области.
«Серьёзная инфраструктурная основа МегаФона в Самарской области позволяет причислить наше сотрудничество к компонентам цифрового развития региона. Мы можем проанализировать туристические потоки: оценивать их динамику, корректировать коммуникацию с туристами, развивать инфраструктуру в наиболее привлекательных локациях, открывать новые туристические направления, планировать массовые мероприятия и оценивать эффект от их проведения. Геоаналитические системы фиксируют статистику по нагрузке на базовые станции, облачная платформа анализирует эту информацию. Заказчику она предоставляется в виде визуализированных отчётов в веб-интерфейсе. Проекты с применением аналитического сервиса МегаФона уже реализуются в Краснодарском и Пермском краях», — комментирует директор по развитию цифровых проектов компании «МегаФон» Руслан Алиев.
В последующие дни самарская делегация заключит еще одно соглашение о сотрудничестве с ООО «Профи.Трэвел» (Екатеринбург), примет участие во всероссийской ассамблее регионов и проведёт деловые встречи с представителями туриндустрии, передает пресс-служба облправительства.
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