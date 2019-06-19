Члены общественной наблюдательной комиссии Самарской области посетили колонию-поселение №27

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В ходе посещения их интересовал ряд вопросов, касающихся соблюдения прав осужденных в части предоставления им ежегодного отпуска, возможности использования собственных денежных средств и ношения гражданской формы одежды.Члены ОНК в сопровождении начальника учреждения подполковника внутренней службы Александра Лепилина и помощника начальника УФСИН по вопросам соблюдения прав человека в УИС майора внутренней службы Антона Виндугова осмотрели территорию колонии, побывали в жилых помещениях отрядов, столовой, штрафного изолятора, комнате длительных свиданий.В завершении провели прием осужденных по личным вопросам, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области