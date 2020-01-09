"Было предчувствие". Пилот рассказал, как едва не стал одним из погибших при крушении в Иране
9 января 2020 19:19
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По словам лётчика, которые приводит СТБ, его место занял коллега Хоменко. Перед вылетом Артём видел пилотов, которым было суждено вскоре погибнуть.
— Мы сидели за соседними столиками в брифинге. Они были очень обеспокоены. Видимо, какое-то предчувствие, — предположил он. Мужчина отметил, что пожелал им хорошего рейса и они ответили ему тем же.
Лайнер Международных авиалиний Украины, вылетевший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлёта утром 8 января. В результате погибли все пассажиры и члены экипажа.
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