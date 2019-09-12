Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с Собчак

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"Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся", – сообщила она.По словам подруги режиссера, Богомолов сделал предложение Собчак в день, когда она получила документы о разводе с бывшим мужем.Ранее СМИ сообщили, что церемония бракосочетания пройдет 13 сентября в Москве. Приглашение на банкет получили почти 300 человек.В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.Фото: соцсети