Александр Хинштейн: Центр социальной адаптации в Запанском, вызывавший острое возмущение жителей, закрыт
12 сентября 2019 20:00
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Александр Хинштейн посетил Центр социальной адаптации и увидел в нем достаточно комфортный социальный отель, куда люди приходят переночевать, обогреться, поесть, а утром снова растворится в улицах Запанского: «Я понимаю реакцию людей. Соседство Центра со школой двадцать с лишним лет вызывает понятное возмущение и негодование».
На встрече Александр Хинштейн обсудил с жителями возможные варианты решения этой проблемы. Его предложения были встречены одобрительно. Депутат предложил следующий алгоритм действий: «Первый этап, который можно считать реализуемым, — это закрыть в социальном Центре так называемый ночной стационар. Потому что сегодня — это самый больной вопрос Запанского. Для этого надо внести изменения в Устав учреждения, продумать алгоритм, какие соглашения будут подписывать граждане, поступающие туда, не нарушая их права, а дальше — искать возможность перевода этого учреждения в другое место. Понятно, что это путь не простой и не быстрый, требующий серьезных финансовых вливаний. Закрытие ночного стационара — путь намного короче, и мы определили, что это должно произойти до начала нового учебного года».
По мнению Александра Хинштейна, размещение Центра социальной адаптации в Запанском, которое состоялось в 1997 году, было ошибкой, которая неминуемо привела к социальному напряжению и поддержке асоциальных элементов. Именно с ними ведут непримиримую борьбу остальные жители поселка. Он считает, что до тех пор, пока возможность приходить, бродить, ночевать будет этим гражданам предоставлена, до тех пор будет сохраняться эта точка напряжения.
Сегодня, 12 сентября, Александр Хинштейн написал в Твиттере:
"Обещание, данное 2 месяца назад жителям поселка Шмидта, выполнено. Т.н. «ночной стационар» Центра социальной адаптации, вызывавший острое возмущение людей, закрыт. Осталось только круглосуточное пребывание. С властями прорабатываем вопрос переноса Центра".
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