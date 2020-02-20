В Самаре сотрудники спецподразделений Росгвардии приняли участие в акции «Воин-Донор»

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В преддверии Дня защитника Отечества более 50 сотрудников и военнослужащих специальных подразделений ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области прибыли на областную клиническую станцию переливания крови.Бойцы прошли медицинский осмотр. Исследования не выявили никаких противопоказаний, и сотрудников направили непосредственно на сдачу крови. Донорский материал росгвардейцев будет переработан на компоненты, которые поступят в лечебные учреждения региона.Директор ГБУЗ «Самарской областной клинической станции переливания крови» Сергей Кузнецов поблагодарил бойцов спецподразделений за визит, отметив, что сотрудников Росгвардии, которые следят за собой, активно занимаются спортом и являются по-настоящему здоровыми, во всех отношениях, людьми, всегда рады видеть среди доноров.Напомним, что традиция безвозмездно сдавать кровь для тех, кто в ней нуждается, в отрядах мобильных особого назначения существует практически с момента их создания. Многие из бойцов ОМОН – доноры со стажем.«Воин – не обязательно человек с автоматом, это, прежде всего, человек с большим сердцем, — подчеркнул заместитель командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области полковник Андрей Иванюшин, который сам является почетным донором. — Боец ОМОН – это в первую очередь защитник. Такой человек не может равнодушно пройти мимо чужой беды. Это наша работа – прийти на помощь людям в трудную минуту. И если есть хоть маленький шанс спасти кого-то, мы всегда будем его использовать и призывать других», сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области